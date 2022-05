OM - Feyenoord : Sampaoli prêt à changer la moitié de son onze après l’OL !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Arkadiusz Milik se présentera avec Jorge Sampaoli à l’OM devant la presse en début d’après-midi, avant une demi-finale retour de Ligue Europa Conférence où les ego devront laisser la place à l’union sacrée. Inefficace face à l’OL dimanche (0-3), le buteur polonais pourrait être reconduit demain soir (21h).

Selon L’Équipe, la volonté de l’entraîneur de l’OM est d’asphyxier haut le Feyenoord plutôt que d’attendre et de piquer par les transitions tranchantes de Bamba Dieng, comme à l’aller jeudi dernier aux Pays-Bas (2-3).

Dans cette optique, Amine Harit devrait aussi être relancé par Sampaoli. Préservés pour l’Olympico, Steve Mandanda, Luan Peres, Valentin Rongier ou Mattéo Guendouzi postulent. De grands changements pourraient donc se produire après la claque contre l’OL.

La une du journal L'Équipe de ce mercredi 4 mai : https://t.co/WVkOoktf0F pic.twitter.com/ELpWmgUDAj — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 3, 2022

Pour résumer La lourde défaite encaissée par l’Olympique de Marseille dimanche devant l’Olympique Lyonnais en clôture de la 35e journée de L1 (0-3) a été peut-être celle de trop aux yeux de Jorge Sampaoli avant Feyenoord jeudi en C4 (21h).

Bastien Aubert

Rédacteur