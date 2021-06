OM : finances, mercato, salaires, les pertes sont abyssales

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Vous le savez : le propriétaire de l'OM, Frank McCourt est à Marseille depuis quelques heures. Un voyage de trois jours au cours duquel l'Américain reçoit et échange avec divers composantes du club, que ce soit les salariés ou les supporters. Demain, il inaugurera, et en grandes pompes, l'exposition consacrée au groupe Rolling Stones, attendue au stade Vélodrome pour plusieurs semaines.

De quoi distraire le Boss après les très mauvaises nouvelles reçues depuis quelques heures. Car comme l'écrit l'Equipe ce matin, les dettes de l'OM sont abyssales. Tenez-vous bien : 78 millions d'euros de pertes pour la saison 2017-2018, 91 millions pour la suivante. Et, McCourt vient de l'apprendre, au travers de comptes consolidés par la DNCG, ce sont 97 millions d'euros e pertes pour la saison 2019-2020.

Pour la dernière, l'OM table cette fois sur un déficit de 60 millions. Pourtant, et dans l'entourage du propriétaire, on l'assure, l'OM aura une très belle équipe la saison prochaine. On appelle ça un mécène.