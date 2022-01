OM : Fofana, le Mercato, Tagliafico... Sampaoli fait des annonces fortes avant le RC Lens

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Le RC Lens

"C'est un match très intéressant pour nous, contre une équipe qui met beaucoup de pression. C'est une opportunité pour voir si l'équipe a muri."

Bakambu et la concurrence avec Milik

"Ce qu'on veut avec lui, c'est lui redonner encore un peu de forme parce que ça fait quelques temps qu'il n'a pas joué. Peut-il jouer à deux devant avec Milik ? Cela dépend aussi de l'adversaire. La première étape est qu'il soit en forme pour être à disposition. Avant de prendre en compte le système, l'idée est de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain."

Fofana

"C'est une équipe qui arrive très bien à attaquer après la récupération du ballon, une équipe très forte. Fofana, il me semble être l'un des meilleurs voir le meilleur joueur du championnat. Il pourrait jouer dans n'importe quel club. Depuis que je suis arrivé à Marseille, c'est le joueur qui m'impressionne chaque week-end, il maintient intact son rendement."

La suite du mercato hivernal

"Je suis ici pour gagner, même si je connais les difficultés du marché. On essaie de trouver ce qui se rapproche le plus de ce qu'on recherche. On a un nombre correct de joueurs. Il peut y avoir des départs."

Le dossier Tagliafico

"J’ai parlé avec lui, il m’a demandé du temps. Le club a choisi Kolasinac, j’en suis content. La seule différence c’est que j’avais eu Tagliafico sous mes ordres.

🎙 Suivez en direct la présentation de @seadk6 en présence de 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 suivie de la conférence de presse avant #RCLOM avec 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 sur notre chaine @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 20, 2022