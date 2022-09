OM - Francfort : Tudor a trouvé les motifs de la défaite et a déjà des problèmes avant Rennes

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L’OM n’y arrive pas en Ligue des champions et s’est encore incliné hier au Vélodrome face à l’Eintracht Francfort (0-1). « On est rentrés dans le match trop lentement, a admis Igor Tudor. On a eu du mal, comme si on était impressionnés de jouer un match de Ligue des champions à domicile. En deuxième mi-temps, on a bien poussé, on méritait de marquer, mais on n'a pas réussi à faire la différence. Après, on a joué contre une équipe forte, il faut le souligner. Et il ne faut pas oublier que l'on a joué trois matches en six jours. Il y a beaucoup de fatigue, on l’a vu avec les blessés. Ce n'est pas humain de jouer à un tel rythme. Certains ont raté des choses qu'ils ne ratent pas d'habitude. On devra voir dimanche comment régler nos problèmes en défense. »

Podcast Men's Up Life

Tudor voyait bien un nul

L’entraîneur de l’OM pense que son équipe méritait au moins un match nul malgré tout. « Je n'ai pas vu la domination de l'Eintracht en première mi-temps. On a manqué d’efficacité devant mais ce n'était pas si négatif. En deuxième, on a vraiment poussé fort, on aurait mérité de marquer un but. Un nul aurait été plus juste, a-t-il ajouté. On vient du chapeau 4, on essaie de faire au mieux. On a perdu, mais mes joueurs ont tout donné, c'est le plus important. »

⏱ 90’ | #OMSGE 0️⃣-1️⃣



L’OM s’incline contre L’Eintracht Frankfurt.

🗓 Rendez-vous dimanche à l’@orangevelodrome pour la réception de Rennes en championnat. pic.twitter.com/97PDFJ5Gyx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 13, 2022

Pour résumer La défaite de l’Olympique de Marseille contre l’Eintracht Francfort mardi en Ligue des champions (0-1) pourrait sonner le glas des espoirs du club phocéen pour la suite de la compétition. Igor Tudor peste avant le Stade Rennais.

Bastien Aubert

Rédacteur