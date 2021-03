OM : Frank McCourt est à Marseille, ses premiers mots !

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Dans les prochains jours, il devrait être à la Une de différents médias. Pour expliquer, avancer, et tenter de convaincre. La tache est ardue, certes, mais le propriétaire de l'OM, l'Américain Frank McCourt, se doit de mettre un terme à la crise qui secoue le club phocéen et justifier ses récentes décisions. Jacques-Henri Eyraud a été écarté, Pablo Longoria est désormais le président et le bouillant Jorge Sampaoli arrive sur le banc de touche. Précision. au sujet de Sampaoli, lui qui arrive en provenance du Brésil, il risque d'être soumis à un isolement sanitaire de sept jours à son arrivée et ne devrait, si tel était le cas, opérer ses grands débuts face au Stade Rennais et non mercredi prochain face au LOSC.

Frank McCourt est déjà à Marseille et n'a pas perdu de temps. Ainsi, il a déjà répondu à nos confrères de La Provence comme l'atteste le tweet ci-dessous. En étant on ne peut plus clair sur le rôle désormais attribué à Pablo Longoria. "Pablo Longoria est l’autorité légale du club. Il va quitter le management pour être le président de l’Olympique de Marseille."