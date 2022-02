Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Dimanche soir (20h45), le FC Metz reçoit l'OM dans un stade Saint-Symphorien qui devrait faire le plein pour l'occasion. Si le déplacement de supporters marseillais est interdit jusqu'à la fin de saison, Frédéric Antonetti ne se fait pas franchement d'illusions sur les couleurs des tribunes... Et le Corse est plutôt agacé comme il l'a laissé entendre en conférence de presse.

« Je n'arrive pas à comprendre qu'on soit lorrain et supporter de Marseille »

« Ce qui est dommage, c’est qu’il y aura 15 000 Marseillais. Je n’arrive pas à comprendre qu’on soit lorrain et supporter de Marseille. Il faut me l’expliquer. Mais c’est comme ça. Il y aura 30 000 personnes, c’est très bien et il faudrait que ce soit toujours comme ça. C’est l’un de mes objectifs personnels », a commenté Frédéric Antonetti qui aimerait la même union sacrée derrière le maintien des Grenats...

En plus de l'interdiction prononcée contre le déplacement de supporters de l'OM jusqu'à la fin de saison, la Préfecture de Moselle a pris un arrêté interdisant les maillots du club phocéen dans les travées du stade et au centre ville.