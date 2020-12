OM : frustration, Mercato, Reims, Angers, le discours cash de Villas-Boas...

Pas de formules toutes faites. C'est un entraîneur de l'OM remonté qui s'est présenté face aux médias, guère satisfait des deux dernières prestations de son équipe, battue à Rennes et incapable de s'imposer face au Stade de Reims. André Villas-Boas a donc tenu à faire le point et ce à deux jours de l'ultime déplacement de l'année, mercredi sur la pelouse du SCO d'Angers.

Propos retranscrits par le site du Phocéen. "Je suis très frustré d'avoir perdu ses deux points là contre Reims. Je veux bien finir l'année en gagnant à Angers. On ne doit pas compter pas sur les deux matchs en retard car on ne peut pas penser qu'on va avoir six points. Rennes, Monaco et Montpellier reviennent derrière nous. On a beaucoup de regrets sur cette défaite à Rennes et ce nul contre Reims. Les Rémois ont mis une très bonne stratégie qui a fonctionné, nous non. On a baissé de niveau sur l'aspect mental, surtout en seconde période. A Rennes, on était très bien, mais l'expulsion a changé le match."

Le mercato ? "Si on peut, on va continuer à chercher un attaquant de référence pour avoir plusieurs options. On va regarder si ça bouge sur nos joueurs. Si c'est le cas, on cherchera quelqu'un en prêt. Mais Il n'y aura pas d'achat. Les joueurs recrutés cette saison, je n'en suis pas déçu. J'ai juste été déçu par l'absence de recrutement d'un attaquant de référence. Si Gueye ne joue pas c'est parce que Kamara est très bon, et Balerdi pareil, les autres sont très bons aussi."

"Il nous reste ce match à Angers, une équipe qui est à l'aise avec le ballon. Cela va être un match équilibré. Ils ont fait beaucoup de rotations contre Nantes, c'est une équipe compétitive, à l'image de son coach. Au sujet de mes joueurs, Rongier sera prêt mercredi. Amavi et Sanson, eux, ne reviendront pas avant le Trophée des Champions."