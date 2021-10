OM - Galatasaray (0-0, MT) : match interrompu au Vélodrome !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Match interrompu au Vélodrome. Suite a des incidents en tribunes l'arbitre du match a interrompu le match. Des pétard et des fumigènes notamment ont été jetés entre les tribunes, celle du virage nord, là ou sont les fans de l'OM, et celle des supporters du club turc, située juste à côté.

Le Staff stambouliote est même venu au pied de la tribune visiteurs pour tenter de calmer les supporters de Galatasaray. Le match a été interrompu une bonne dizaine de minutes et vient à l'instant de reprendre.

Les supporters du Gala sont au nombre de 2 500. Ils viennent pour la plupart de France, de Belgique et d'Allemagne et non de Turquie. Le déplacement officiel, en effet, n'a pas été toléré.

Dans le jeu, cette fois, à notre que les Phocéens ont été tout proches d'ouvrir le score par Under (33e) au prix d'une frappe du gauche, détournée par Muslera.