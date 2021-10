OM - Galatasaray (0-0) : regrets, frustration, la réaction de Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Deux matches, deux nuls. Un bilan insuffisant pour les Marseillais en Ligue Europa. Au terme de la rencontre, et sur l'antenne de Canal Plus, le milieu de terrain de l'OM, Mattéo Guendouzi s'est exprimé.

"Tout d'abord, oui. il y a pénalty pour nous en seconde période car je suis déséquilibré, je suis touché. Au final, avec ce 0-0, on est tous frustrés bien en tendu. Nous avons beaucoup poussé et notamment en seconde période, les Turcs, eux, n'ont jamais été dangereux. Il y a vraiment de la déception, même si on va retenir le bon au terme des 90 minutes. Maintenant, on a des points à aller récupérer et dès le prochain match."