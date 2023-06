OM : Gallardo débarque en Europe, un favori se dégage pour l'après-Tudor

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Comme le rapporte le journaliste argentin German Balcarce, Gallardo est actuellement en Europe, lui qui a assisté à la finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter Milan hier au stade Ataturk d'Istanbul. Pour autant, il est loin d'être acquis que l'ancien coach de River soit le prochain n°1 de l'OM. En effet, l'ex-joueur de Monaco et du PSG – qui est également dans le viseur du club asémite - a affiché certaines exigences sur le Mercato et la constitution de son staff, poussant le tandem Longoria – Ribalta à poursuivre ses pistes parallèles.

Nicolo Schira confirme de son côté que des discussions sont actuellement menées avec l'italien Fabio Grosso (Frosinone), moins exigeant dans ses requêtes que l'Argentin, et qui présentera lui aussi l'avantage d'être sans club à compter du 30 juin. Les premiers contacts auraient notamment été très « positifs ». S'il a bien reçu une offre de prolongation de Frosinone pour fêter la remontée en Série A, Grosso n'a pas encore donné sa réponse.

#OlympiqueMarseille have opened talks with Fabio #Grosso for the role of new coach. Positive first contacts. His contract with #Frosinone expires June 30, even if they have already offered the contract extension. #transfers #OM #TeamOM