OM : Gasset a récupéré un porte-bonheur tombé du ciel

Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Après la large victoire de l'OM sur Montpellier (4-1), l'attention s'est portée sur Iliman Ndiaye, auteur d'une grosse performance avec un but et un pénalty provoqué. Mais Pierre-Emerick Aubameyang a également fait très fort avec son doublé. Deux buts qui portent à 18 son total en 34 matches sous le maillot marseillais, soit autant qu'Alexis Sanchez la saison passée. Après des débuts très compliqués, le Gabonais a retrouvé le chemin des filets et s'est surtout affirmé comme un leader de l'équipe.

9 victoires, 3 nuls et 0 défaite quand Aubameyang marque

Mais ce n'est pas tout ! En plus d'être un leader, il est également un porte-bonheur ! Le compte X Stats Foot précise en effet qu'à chaque fois que PEA a marqué cette saison, l'OM ne s'est pas incliné (9 victoires, 3 nuls). Ce qui doit donner envie à Jean-Louis Gasset d'axer le jeu de l'équipe sur sa flèche gabonaise, afin qu'elle marque à tous les matches. La remontée au classement de Ligue 1 passe par une série de victoires...

L'@OM_Officiel est invaincu lorsque Pierre-Emerick Aubameyang a été buteur en compétition officielle (9 victoires, 3 nuls). #OMMHSC — Stats Foot (@Statsdufoot) February 25, 2024

