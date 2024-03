OM : Gasset donne de mauvaises nouvelles et veut rester en mode commando

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le groupe

"Blanco est absent. Valentin Rongier a un rendez-vous avec le professeur lundi. Gigot a une entorse achromio-claviculaire, il est donc forfait et sans doute plus que pour demain. Jordan Veretout, on le protège. Blanco est également absent. On se doit de tenir compte des joueurs à disposition, des joueurs capables d'enchaîner et des joueurs qualifiés ou non pour la coupe d'Europe. Il faut mélanger tout ça et faire comprendre au groupe que tout le monde est important, ce qui est le cas."

Amine Harit

"Il doit être plus efficace, lâcher le ballon plus vite à des moments. Il est très fort, il a un poste à trouver. Il faut qu'il s'affirme et qu'il soit décisif. Quand on est un milieu offensif, on a des chiffres à avoir. Il ne faut pas lâcher ce genre de garçon, il a une marge de progression énorme."

Jonathan Clauss

"Jonathan peut jouer dans une défense à 4, à 5. Il est à mon avis un des trois meilleurs latéraux français. Aujourd'hui, avec l'absence de Gigot, on pense à plusieurs possibilités. Mais entre le 2 mars et le 17 mars, on joue 5 matchs. On ne peut pas partir avec une équipe type et dire qu'on va jouer les 5 matchs, il faut qu'on ait plusieurs astuces pour se préparer aux éventualités."

Un turn-over indispensable ?

"Il y a une vingtaine de joueurs à l'OM et les 20 peuvent jouer. A nous de voir quand est-ce qu'ils vont être dans le rouge. Et là, il faut changer. Il ya une espèce de roulement, mais pour ça, il faut avoir deux joueurs de la même valeur. Quand le joueur rentre, il ne faut pas que l'équipe s'affaiblisse, au contraire."

Une qualification européenne ?

"Je ne vais pas si loin. Je vais à demain, et demain je vais essayer d'avoir confirmation de ce qu'on met en place. J'ai dit aux joueurs : on se focalise sur le match de Clermont à l'extérieur. Et après on avance. Petit à petit. Pour le moment ça va. Il fallait faire dans l'urgence. Je vois le travail, l'ambition, les sourires, je ne veux pas que ça retombe. Il faut rester en mode commando et continuer notre route et notre travail."

