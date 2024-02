OM : Gattuso, encore trois matches et puis s'en va ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

À chaque prise de parole, Pablo Longoria loue les qualités de Gennaro Gattuso en assurant qu’il est l’homme de la situation pour redresser un OM qui a encore pataugé hier devant le FC Metz (1-1). Pourtant, la menace semble se préciser match après match.

Gattuso compte en effet 21 points après 15 matchs sur le banc de l’OM, soit le plus faible total pour un entraîneur sur un même mandat à la tête du club phocéen dans l'élite depuis José Anigo en 2014 (21).

Un calendrier compliqué pour l'OM

Ce bilan famélique pourrait-il finir par lui être fatal ? Possible. Selon La Tribune Olympienne, l’Italien aurait désormais trois matches pour redresser la barre et conserver son poste : les deux de Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk et celui face au Stade Brestois en Ligue 1.

