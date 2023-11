OM : après Lens, Gattuso a cerné le problème qui pourrit son mandat à Marseille

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

La montagne a accouché d’une souris. Hier, le choc tant attendu entre le RC Lens et l’OM, respectivement 2e et 3e du dernier exercice, a touché les abysses de la Ligue 1. Jonathan Gradit a tout de même eu la bonne idée de marquer dans le money time (1-0) et laissé Gennaro Gattuso en proie au doute sur la suite de la saison. L’avantage, maintenant, c’est qu’il sait ce qu’il doit absolument travailler pour rebondir.

« Des joueurs qui pressent à 50 ou 60 %, ce n’est pas possible »

« On a trop souffert aux niveaux technique et physique, on doit faire beaucoup mieux. Mais ce n’est pas de la malchance, on ne perd jamais un match par hasard. La malchance, je n’aime pas ce mot-là, c’est pour les faibles. Maintenant, on doit travailler et penser au match suivant, a-t-il clarifié en conférence de presse. On doit faire beaucoup mieux pour gagner des points, on doit faire beaucoup plus d’efforts sur le plan technique et gagner les duels. Si vous me demandez si je suis inquiet, oui, je le suis tout de même un peu. On va devoir travailler, notamment au niveau mental, parce qu’on vient de perdre un match à la 90e minute. On voit aussi des joueurs qui pressent seulement à 50 ou 60 %, ce n’est pas possible. On va travailler pour essayer de résoudre ces problèmes. »

⏱ 90’ | #RCLOM 1️⃣-0️⃣



L’OM s’incline à Lens.



🗓️ Place à la trêve internationale avant un déplacement à Strasbourg pour la 1️⃣3️⃣ème journée de @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/1GaMwi6pEz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 12, 2023

Podcast Men's Up Life