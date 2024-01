OM : Gattuso a fait ses choix pour Thionville, avec un retour annoncé

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Le groupe de l'OM pour son entrée en lice en Coupe de France contre Thionville, dimanche, vient de tomber. Joaquin Correa, toujours sur le flanc comme Valentin Rongier, n'en fait pas partie.

Mughe non retenu, Luis Henrique présent

21 joueurs ont été retenus par Gennaro Gattuso et on notera l'absence de François Mughe. Alors que le Camerounais a choisi de décliner sa sélection pour la CAN afin de se consacrer pleinement à l'OM, le club phocéen risquerait une sanction de la FIFA en le faisant jouer. De retour de Botafogo, Luis Henrique est présent, comme l'avait laissé entendre Gattuso hier en point presse.

👥 𝑳𝑬 𝑮𝑹𝑶𝑼𝑷𝑬 #USTLOM



Voici les 𝟐𝟏 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬 convoqués par 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 🇮🇹 pour affronter Thionville, demain, en 32es de finale de la @coupedefrance 👇 pic.twitter.com/okEuBkfVdx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 6, 2024

