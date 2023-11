OM : Gattuso a passé ses nerfs sur Ounahi et un cadre du vestiaire

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Gennaro Gattuso a tenté un coup médiatique qui a fait fureur. Cette semaine, l’entraîneur de l’OM a décidé d’ouvrir l’entraînement à la presse et les journalistes sur place en ont profité pour relever quelques détails sur ses relations avec son vestiaire. Selon L’Équipe, chacun a eu droit à sa remarque, d’abord Azzedine Ounahi, après un tir de moineau : « Marque ! C’est une passe ça ! »

« Jordan, tu as peur de te faire mal à la tête ? »

Puis Jordan Veretout, qui a manqué un ballon dans les airs : « Jordan, tu as peur de te faire mal à la tête ? » Plus maladroit que ses coéquipiers en dehors de la surface, Pierre-Emerick Aubameyang s’est aussi fait remarquer en étant le plus rapide de tous. Joaquin Correa, lui, n’impressionne plus personne à l’OM. « Quand les joueurs l’ont vu débarquer de l’Inter, avec ses tatouages et son allure de beau gosse, ils ont été plutôt impressionnés. Mais ça n’a pas duré longtemps », soupire un proche du groupe phocéen.

