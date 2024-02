OM : Gattuso a rassuré Benatia et Longoria, un renvoi pas d'actualité

Zapping But! Football Club

Assommé et énervé par l'égalisation de Donetsk (2-2) au bout des arrêts de jeu, alors qu'Iliman Ndiaye avait donné l'avantage à son équipe à la 90e, Gennaro Gattuso a tenu des propos hallucinants jeudi soir, expliquant que "c'est toujours le même problème" et qu'il n'arrive pas "à le résoudre". Un message inquiétant qui laissait à penser que l'Italien, autrefois si combatif sur les terrains, avait fini par baisser les bras avec cette équipe sans moral.

Il s'est expliqué avec Longoria et Benatia

Mais La Provence du jour se veut rassurante. Non, Gattuso n'a pas baissé les bras. Il est apparu reboosté lors de l'entraînement de vendredi, auquel ont assisté Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Les deux dirigeants ont parlé avec lui au retour d'Allemagne et ils seraient toujours convaincus qu'il a la capacité pour relancer l'équipe. Sa sortie est considérée comme "un épiphénomène" dû à l'accumulation des mauvais résultats. Même s'il devait y avoir nouvelle contre-performance à Brest dimanche soir, l'avenir de Gattuso ne serait pas en danger.

