OM : Gattuso a recadré un titulaire après Monaco

Gennaro Gattuso a du pain sur la planche. Le nouvel entraîneur de l’OM a bien identifié les nombreux chantiers qui l’attendent pour remettre sur les rails son équipe après la défaite face à l’AS Monaco samedi soir (2-3). Si tout n’est pas à jeter dans la prestation de l’OM, certains cadres ont été défaillants. À commencer par Chancel Mbemba. Solide la saison dernière, l’ancien défenseur du FC Porto est beaucoup plus friable en cet exercice 2023-2024.

Lopez n'est pas dans son assiette

À Louis II, ce n’est pourtant pas lui que Gattuso a sermonné. Après la rencontre, L’Équipe fait en effet savoir que l’entraîneur de l’OM a reproché à Pau Lopez de ne pas être sorti sur le premier but monégasque. De manière plus générale, le gardien espagnol a encore dégagé une étonnante fébrilité dans son jeu au pied. Il a été piégé un peu trop souvent au premier poteau et son match ressemble à son début de saison. Son nouveau coach l’a déjà relevé.

