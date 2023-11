OM : Gattuso a retrouvé un taulier avant le RC Lens

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

L’OM s’est enfin rassuré en s’imposant face à l’AEK Athènes (2-0). Des buts de Chancel Mbemba et d’Ismaïla Sarr ont permis aux hommes de Gennaro Gattuso d’être en mesure de composter leur billet pour la phase suivante dès le 30 novembre lors de la réception de l’Ajax Amsterdam. Avant le périlleux déplacement à Lens ce dimanche (20h45), l’autre bonne nouvelle vient de Geoffrey Kondogbia. Très attendu cet été, l’ancien milieu du Valence FC a été lâché par son corps mais la partition rendue par l’international centrafricain à Athènes, quatre jours après avoir disputé l’intégralité du match contre Lille au Vélodrome (0-0), est un signal plus que prometteur.

Kondogbia enfin au firmament ?

Toujours actif, très mobile et précieux par son placement et son sens de l’anticipation, Kondogbia a nagé un cran au-dessus des autres et porté comme un gant le brassard qu’il avait autour du bras, pour la première fois depuis son arrivée à l’OM. Surveillé de près par Orbelin Pineda, le joueur de 30 ans n’a jamais baissé de rythme pour se rendre disponible en permanence, comme en témoignent ses 65 ballons touchés, le plus haut total de son équipe. Pour ne rien gâcher, il a ratissé douze ballons pour une seule faute sifflée contre lui. À ce niveau-là, l’ancien Monégasque pourrait faire du grabuge dimanche à Bollaert.

𝑪𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒍𝒂̀, 𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊 ! 💪💙 pic.twitter.com/RY1L20iT4d — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 9, 2023

Podcast Men's Up Life