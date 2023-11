OM : Gattuso a sorti du gouffre un joueur touché mentalement

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce dimanche soir, l'OM joue un match très important sur la pelouse du RC Lens. Les deux ambitieux du championnat sont totalement passés à côté de leur début de saison et ils pointent actuellement dans le ventre mou du classement, avec le même nombre de points (13). Le vainqueur, s'il y en a, pourra regarder vers le haut alors que le vaincu saura que la saison de L1 sera longue pour lui et que la qualification pour la Champions League ne devrait pas être au bout du chemin, en mai.

Gigot a sombré après les 10 buts encaissés en 3 matches

A Bollaert, les Phocéens compteront sur leur défense, redevenue solide depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso le 27 septembre. On apprend dans L'Equipe que l'Italien s'est notamment attelé à remettre sur pied un Samuel Gigot ayant très mal vécu les événements du 18 septembre, avec cette réunion houleuse entre la direction et les ultras. Marcelino a démissionné le lendemain, Pablo Longoria a failli s'en aller et toute l'équipe a coulé après ça. La défense, notamment, a pris trois buts à Amsterdam (3-3), quatre à Paris (0-4) et trois à Monaco (2-3). Gigot a mis du temps à se remettre d'une telle avalanche de buts. Mais il a pu compter sur le soutien d'un Gattuso qui en a fait un leader du vestiaire et qui l'incite à parler encore plus à ses coéquipiers.

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

🎙️ Renan Lodi : « 𝘾̧𝙖 𝙫𝙖 𝙚̂𝙩𝙧𝙚 𝙪𝙣 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙡𝙚, 𝙢𝙖𝙞𝙨 𝙤𝙣 𝙖 𝙗𝙚𝙨𝙤𝙞𝙣 𝙙𝙚 𝙘𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙖̀ 𝙡'𝙚𝙭𝙩𝙚́𝙧𝙞𝙚𝙪𝙧 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙧𝙚𝙢𝙤𝙣𝙩𝙚𝙧 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡𝙚 𝙝𝙖𝙪𝙩 𝙙𝙚 𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚𝙖𝙪. 𝙉𝙤𝙪𝙨 𝙨𝙤𝙢𝙢𝙚𝙨 𝙥𝙧𝙚̂𝙩𝙨. » #RCLOM… pic.twitter.com/8YMaTEJrWc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 11, 2023

Podcast Men's Up Life