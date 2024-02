OM : Gattuso annonce de bonnes nouvelles avant l'OL mais ne rassure pas pour Clauss

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Beaucoup de pépins mais il pense pouvoir compter sur tout le monde

"Pape (Gueye) est revenu de la CAN blessé, Kondogbia ne s'est pas entrainé de la semaine, Murillo a commencé à travailler de manière personnalisée, Clauss s'est entraîné mais à part toute la semaine. Veretout et Aubameyang ont quelques pépins. Mais je pense que je pourrai tous les avoir à disposition. Aujourd'hui, les visages étaient un peu fermés et tristes mais c'est normal, surtout après une élimination en Coupe. On a besoin de tout le monde. Les joueurs éliminés doivent se concentrer sur le club désormais."

L'épineux sujet Jonathan Clauss

"Concernant Jonathan, je crois en la bonne foi de mes joueurs. Je parle beaucoup avec lui, c'est l'un des joueurs qui joue le plus. Je ne peux pas mettre en doute s'il se sent de jouer ou pas, ce qui est important, c'est que nous, on soit exigeant avec nous-mêmes. Ce qui s'est dit reste derrière nous, maintenant on va de l'avant. Je ne remets pas en doute le professionnalisme de mes joueurs, il sait ce que j'attends de lui."

Pas de problème de professionnalisme dans son effectif

"Ce n'est pas un problème de professionnalisme. C'est plus l'exigence que l'on doit avoir nous-mêmes, pour le club que nous sommes, les supporters et son histoire . Ce n'est pas le problème de Jonathan Clauss, je ne peux pas dire qu'il y a un manque d'engagement de mes joueurs. Concernant Clauss c'est une histoire close, je ne peux pas me plaindre de l'engagement de mes joueurs mais ça ne remet pas en cause le professionnalisme de mes joueurs."

"(Moumbagna) doit perdre un peu de poids"

Il veut voir Moumbagna perdre du poids !

"Faris, c'est un joueur très fort physiquement, après il doit perdre un peu de poids. Ça peut être un joueur dangereux pour l'adversaire qui nous apporte de la profondeur et de la verticalité."

Il ne veut pas faire le bilan du mercato

"Ce n'est pas le moment de faire un bilan, ça se fait en fin de saison. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui seront exclus de la liste de Ligue Europa puisque seulement trois peuvent être ajouté. l'important c'est de mettre ces nouveaux joueurs en condition pour jouer.

Il reste prudent malgré le classement de l'OL

"Le match contre Lyon, il ne faut pas regarder le classement. La partie émotionnelle est très forte, c'est une équipe qui arrive avec un nouvel effectif. c'est une équipe qui peut toujours te mettre en difficulté."

#OLOM Gennaro Gattuso ne met pas en doute le professionnalisme de Jonathan Clauss. « C’est un des joueurs qui joue le plus. Au final il est resté, ce qui s’est dit reste derrière nous. Moi je veux regarder vers le futur. »@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/vECs98d5H6 — Karim Attab (@karimattab1) February 2, 2024

