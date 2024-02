OM : Gattuso assume et s'excuse auprès des supporters

Zapping But! Football Club

Gennaro Gattuso, longtemps resté dans le vestiaire de l'OM au terme de la rencontre perdue face au Stade Brestois, est finalement venu s'exprimer au micro d'Amazon. Le technicien italien avait des choses à dire, forcément, et o n se demande déjà si il va finir la saison sur le banc de touche olympien.

"M'excuser auprès des supporters"

"La première chose que je veux dire, c'est que j'ai besoin et on a tous besoin de s'excuser auprès des supporters. Car ce soir on a touché le fond. La responsabilité est la mienne. Il faut assumer. Aubameyang ? je l'ai laissé se reposer car il n'avait pas récupéré du match de Ligue Europa. La vérité, aussi, c'est que maintenant on va regarder derrière. Il va falloir prendre des points pour être tranquilles, arrêter de parler et de travailler. Notre défaite est méritée ce soir. Ce soir, je suis déçu de moi-même."

