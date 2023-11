OM : Gattuso déjà menacé, l’OL et Grosso peuvent l’achever !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme le rapporte Opta, l’OM n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matchs de Ligue 1, affichant le triste bilan de quatre nuls et quatre défaites. Avec seulement sept points pris après le nul à Strasbourg (1-1).

Trois matchs à domicile pour redresser la barre ou sombrer

C’est simple : en plus d’avoir réalisé le pire démarrage d’un coach phocéen depuis Albert Emon en 2001, Gennaro Gattuso dispose du pire bilan de Ligue 1 au nombre de points pris sur la période depuis son intronisation (5 points en 6 matchs)… Faisant même pire que la lanterne rouge OL. Une situation intenable sur la durée même si, paradoxalement, « Rino » a aussi le meilleur bilan d’un coach phocéen en Coupe d’Europe (7 points en 3 matchs).

Pour la première fois depuis son arrivée, l’ancien coach du Milan AC, de Naples et de Valence est réellement sous le feu des critiques et son avenir pourrait même franchement être remis en cause si l’OM venait à se rater à nouveau sur ses trois prochains matchs au Vélodrome contre l’Ajax, Rennes et surtout l’OL. Gattuso ne s’attendait sans doute pas à ça quand il a pris ses fonctions sur le match de Monaco le 30 septembre…

1 - Marseille n’a gagné qu’un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), après avoir remporté 2 de ses 3 premiers cette saison (1 nul). Perplexe. #RCSAOM pic.twitter.com/BJjPJ90b8q — OptaJean (@OptaJean) November 25, 2023

