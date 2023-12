OM : Gattuso essaye de secouer un nouvel Olympien

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

A son arrivée à l'OM, le 27 septembre, Gennaro Gattuso a d'abord opté pour la câlinothérapie. A l'opposé de l'image de dur qu'il s'était forgé durant sa carrière de joueur, l'entraîneur italien a joué la carte de la proximité et du compliment. Une méthode qui a rapidement montré ses limites. Après le très décevant match nul à Strasbourg (1-1), où la deuxième mi-temps a été de la m... de son propre aveu, il a changé de tactique. Et opté pour le recadrage. Azzedine Ounahi et Vitinha ont été ses premières cibles. Il en a une nouvelle...

Sarr dans le viseur de Gattuso

Dans son édition du jour, L'Equipe assure que les prestations d'Ismaïla Sarr depuis son arrivée ne l'ont pas du tout convaincu. Il est vrai qu'hormis contre l'Ajax (4-3), le Sénégalais n'a pas réussi de match plein. D'ailleurs, le changement de système (du 4-2-3-1 au 3-5-2) s'explique notamment par les carences des ailiers (Sarr, Ndiaye, Correa...). Demain à Lorient, Sarr devrait débuter sur le banc. Et il devrait en être ainsi jusqu'à ce qu'il fasse les efforts nécessaires réclamés par Gattuso. Qui a prouvé avec Ounahi et Vitinha, titulaires contre Lyon (3-0) qu'il savait redonner leur chance à certains joueurs mis de côté.

Suivez l'actualité de l'OM sur notre page dédiée aux Phocéens

𝘼𝙪 𝙩𝙧𝙖𝙫𝙖𝙞𝙡 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙣𝙤𝙨 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣𝙨 🛠️⚽️

🔜 #FCLOM pic.twitter.com/d9psDvVypN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 9, 2023

Podcast Men's Up Life