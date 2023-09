OM : Gattuso est fixé pour l'objectif, deux premiers joueurs se frottent les mains de son arrivée !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Depuis ce mercredi, Gennaro Gattuso est officiellement le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, avec qui il a signé un contrat d'une saison, plus une en option. D'après L'Équipe, l’année supplémentaire dans le bail du coach italien serait conditionnée à un Top 4 à la fin de la saison, ce qui veut dire que si l'OM termine dans les quatre premiers de Ligue 1 à l'issue de la saison 2023-2024, le contrat du technicien de 45 ans devrait être automatiquement prolongé d'une saison supplémentaire.

Gattuso aime Veretout et Correa

De son côté, Foot Mercato nous apprend que Gennaro Gattuso aurait déjà voulu recruter deux joueurs de son nouvel effectif durant sa carrière d'entraîneur. Il s'agirait de Jordan Veretout et Joaquin Correa. En effet, lorsqu'il dirigeait Naples, l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan aurait poussé en interne pour s'offrir le milieu de terrain français et l'attaquant argentin, qui évoluaient respectivement à la Fiorentina et à la Lazio Rome à cette époque.

⚪️Ⓜ️ OM : les premiers mots forts de Gattuso aux Olympiens #TeamOM https://t.co/pLkGk2y6kZ — But_OM (@Butfc_OM) September 27, 2023

