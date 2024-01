OM : Gattuso prépare un changement important en Coupe de France

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

On le sait, Gennaro Gattuso n'échappe pas aux soucis de la Coupe d'Afrique des Nations pour composer son effectif actuel. Car à l'heure de débuter l'année 2024 avec un 32e de finale de Coupe de France contre Thionville, sets joueurs sont partis rejoindre la Côte d'Ivoire pour la CAN (Gueye, Harit, Mbemba, Ndiaye, Ngapandouetnbu, Ounahi, Sarr).

Ça tourne dans le but

Ce qui ne va pas empêcher le technicien de faire tourner là ou il le peut. Et c'est justement le cas dans les buts. Comme le précise La Provence, c'est donc Ruben Blanco qui devrait garder les buts de l'OM contre Thionville et non Pau Lopez.

