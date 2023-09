OM : Gattuso prépare une grosse surprise à Monaco !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

En ce samedi matin, le nom de Michael Murillo est le cinquième sujet apparaissant le plus souvent en France sur Twitter ! La raison ? Plusieurs insiders annoncent la titularisation du Panaméen ce soir à Louis-II ! Ce serait une grosse surprise car rien ne l'a laissé présager lors des premiers entraînements de Gennaro Gattuso, sans compter que le latéral est arrivé blessé à l'OM et n'a encore jamais porté le maillot blanc...

Lodi sorti du onze, Clauss à gauche ?

Et puis surtout, il y a le fait que les deux latéraux habituellement titulaires, Jonathan Clauss et Renan Lodi, figurent parmi les plus irréprochables depuis le début de la saison. Désireux d'avoir une base défensive très solide, Gattuso va-t-il sortir le Brésilien du onze pour aligner le Français à sa place et mettre le Panaméen à droite ? Ce serait en tout cas une sacrée surprise.

