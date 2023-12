OM : Gattuso rend fou, un énorme changement attendu avant le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Vainqueur aux forceps de l’Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa (4-3), l’OM a engrangé de la confiance avant de recevoir le Stade Rennais demain en clôture de la 14e journée de Ligue 1 (20h45). Pour ce faire, Gennaro Gattuso pourrait maintenir sa défense à quatre, au grand dam d’Éric Di Méco. L’ancien défenseur de l’OM milite très clairement pour un passage à trois afin de redonner confiance et stabilité à son équipe sur la base arrière.

« Ça me rend dingue »

« Je suis désolé de le marteler mais ce système à deux, ce n’est pas une solution pour l’OM. Je ne comprends pas, a-t-il estimé sur RMC Sport. On peut être entraîneur, avoir des certitudes, des dispositifs préférés, un jeu idéal en tête etc, mais à un moment donné regarde ton effectif. Tant qu’on prendra des buts comme ça et qu’on aura ces latéraux là… Qu’est-ce que tu attends pour tenter de mettre trois défenseurs centraux et de faire remonter tes couloirs ? Ça me rend dingue, quand je vois l’attaquant adverse faire ce qu’il fait dans la surface, ça me rend fou. »

Eric Di Meco estime que le succès face à l'Ajax peut "lancer la saison du club phocéen" dans la compétition, mais il regrette les problèmes défensifs de l'OM.https://t.co/T7qXqs4NwG — RMC Sport (@RMCsport) December 1, 2023

