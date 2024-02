OM : Gattuso viré en cas d’humiliation à Brest ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Sous contrat jusqu’à la fin de saison avec l’OM, Gennaro Gattuso peut-il être éjecté du banc avant la fin de la saison ? Même si Marseille n’a plus gagné depuis le match de Thionville le 7 janvier dernier, l’Italien demeure confronté dans son poste.

Pour l’heure, le mot d’ordre au sein de la direction de l’OM est de défendre Gennaro Gattuso et d’assurer que l’Italien n’est pas menacé. Pourtant un premier bémol est intervenu suite à la réunion improvisée au retour du Volksparkstadion après le nul face au Shakthar Donetsk (2-2).

Il faudrait vraiment que les joueurs le lâchent à Francis-Le-Blé

Oui, même en cas de revers dans le Finistère ce soir, Gattuso devrait encore être à la barre pour mener Marseille face au Shakthar Donetsk jeudi et probablement contre Montpellier le dimanche suivant mais il ne faudrait pas non plus que l’OM soit humilié au Stade Francis-Le-Blé. D’après la Provence, dans les coursives de la Commanderie, on laisse entendre qu’une lourde défaite (4 ou 5-0 quand même) pourrait inciter Pablo Longoria et Stéphane Tessier à changer rapidement d’avis…

