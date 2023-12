OM : Gattuso vrille à Lorient et fracasse ses joueurs !

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

L’OM est bel et bien de retour. Hier, les Marseillais ont finalement su contenir leurs adversaires lorientais (4-2) pour confirmer leur retour au premier plan. Ils ont signé une quatrième victoire de rang, dont trois en championnat, et leur bilan a d’un coup un peu plus d’allure. Ce bilan froid ne fera pas oublier à Gennaro Gattuso la seconde période de son OM, laxiste et qui s’est mis en danger après avoir pourtant mené 3 à 0 sans forcer.

« Je suis très heureux de la victoire, mais je suis très énervé par le scénario de la rencontre. On a joué comme une grande équipe en première période, mais la seconde m’a fait revivre celle de Strasbourg. Je suis très fâché par la seconde période, a-t-il pesté en conférence de presse. C’est une question de mentalité, d’état d’esprit. Je n’étais déjà pas content du but qu’on concède à 3-0. Je peux parler de ça car j’ai perdu une finale de Ligue des champions avec l’AC Milan après avoir mené 3-0 à la mi-temps (3-3, 2-3 aux t.a.b., en 2005 contre Liverpool). J’ai félicité les garçons pour la victoire mais je suis très fâché.

Gattuso est fâché

Le coach de l’OM ne décolérait pas contre le comportement de ses joueurs devant au score. « Je suis justement remonté car je leur ai dit à la mi-temps de faire attention, de continuer. Mais il y a eu un peu d’égoïsme, moins d’efforts, a-t-il tonné. Si on veut se donner les moyens d’y arriver, on doit prendre conscience qu’un match ne dure pas seulement 45 minutes car ça nous est déjà arrivé. On ne peut pas rigoler avec les dieux du foot, il faut rester sérieux. »

Tendu sur la pelouse du Moustoir, ce même Gatuso a jeté sa veste de désarroi et frappé dans une bouteille se trouvant sur son passage. Ambiance...

