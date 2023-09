OM : Gennaro Gattuso, ses premiers mots d'entraîneur Marseillais

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

C'est tout d'abord le président de l'OM, Pablo Longoria, qui a pris la parole afin d'expliquer la venue de Gennaro Gattuso. "A Naples, il a fait un travail extraordinaire. Il est un entraîneur très complet, a gagné la Coupe d'Italie. J'ai parlé plusieurs jours avec lui et il est vite devenu l'homme de la situation. Pourquoi ? Parce qu'il a dégagé beaucoup d'énergie, d'envie de venir, de charisme."

Et le technicien italien de répondre à différentes questions.

Le choix de l'OM ?

"On a parlé plus de 5 heures sur deux jours avec le président. J'avais déjà des convictions sur l'OM, elles se sont renforcées. C'est un grand club, le seul en France qui a gagné la Ligue des champions.avec de vraies valeurs. Un exemple ? Pancho Abardonado, qui pouvait partir et reste finalement avec moi. Les joueurs ont également joué le jeu. L'ambiance est chaude ici, c'est compliqué en ce moment je le sais, mais ça ne me fait pas peur."

Vision du jeu

"J'ai des principes, j'aime que les actions partent de loin. J'ai beaucoup d'ambitions, je souhaite disposer d'une équipe compacte, qui aime mouiller le maillot et entraîner avec elle les supporters. Je veux un bloc, une vraie équipe. Et l'idée qu'à la moindre passe ratée, les joueurs aient l'obsession de récupérer le ballon. C'est difficile, mais c'est ce que je souhaite. Je veux de l'intensité, qui sera travaillée à l'entraînement et que l'on devra retrouver en match. Dans le foot moderne, il faut de l'intensité. Il faut casser les lignes, avoir une équipe rapide... J'ai un staff d'adjoints, ils m'aident. On va être un peu stressant pour les joueurs mais on les respecte."

Les joueurs et le PSG

"J'ai regardé le match de dimanche dernier, oui. Et le PSG est une équipe injouable qui commence à bien mettre en place les principes de son entraîneur. L'OM n'a pas fait une bonne performance, certes, mais j'ai tout de même aimé l'esprit. Le résultat aurait pu être encore plus large, mais les joueurs n'ont pas lâché."

La Ligue 1

"Je n'ai parlé de ce championnat avec personne. Mais ce que je sais, c'est que c'est un championnat physique, imprévisible, avec beaucoup de courses."

"J'ai envie d'une équipe qui mouille le maillot, Marseille en a besoin"#Gattuso #OM https://t.co/Ow5Zqqwtf0 — La Provence OM (@OMLaProvence) September 28, 2023

