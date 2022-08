OM : Gerson, Guendouzi, Payet... Tudor et Longoria ont déjà ciblé les joueurs à problèmes

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Non, contrairement à ce que Dimitri Payet a tenté de faire croire hier en conférence de presse, tout ne va pas bien à l'OM. D'après L'Equipe, les joueurs ont effectivement de gros problèmes relationnels avec Igor Tudor, le quotidien sportif révélant que, dimanche, ça a été au tour de Mattéo Guendouzi de s'en prendre à lui à la mi-temps du match amical contre l'AC Milan (0-2). Raison pour laquelle le milieu n'a pas disputé les 45 dernières minutes restantes. L'entraîneur marseillais aurait même voulu s'en passer pour la réception de Reims ce week-end, histoire de marquer le coup, mais la suspension de Gueye devrait l'en dissuader.

La conclusion de tout cela, selon L'Equipe, c'est que Pablo Longoria soutient totalement son coach et que les deux hommes ont déjà ciblé les joueurs qui allaient poser problème. Il s'agit de Gerson, Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi. Trois forts caractères mais également trois piliers de l'équipe. Cependant, l'Espagnol et le Croate comptent sur la Coupe du monde en octobre pour que chacun se tienne à carreau car tout conflit risquerait d'entraîner une mise à l'écart donc la possibilité de manquer l'événement au Qatar. Sauf que dès la fin décembre, les joutes entre clubs reprendront et il restera encore six mois de compétition. Le risque d'explosion sera grand à ce moment-là...