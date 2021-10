OM : Gerson répond aux critiques, Sampaoli prépare l'avenir

Zapping But! Football Club

Gerson sur son transfert

"Les critiques dans le foot, c'est normal. Mon transfert a été élevé, les attentes sont importantes, c'est logique et en ce sens je dois m'améliorer. Mais comme je le disais les critiques aident, ça vous permet de vous concentrer davantage. Si vous êtes à 70% de vos capacités, vous devez atteindre les 100%. Il faut prendre en compte l'avis et les attentes des supporters. Ce sont des passionnés, ils ont dédié une partie de leur vie pour acheter une place, un maillot, et nous devons leur donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que j'essaie de faire"

Gerson sur son passage à la Roma

"Lors de ma présentation, je vous en avais parlé. Lors de mon premier passage en Europe j'étais jeune, le fait de quitter mon pays et de découvrir une autre culture n'était pas facile. Mais maintenant je suis un joueur plus mûr, avec cette maturité on comprend mieux le foot, les gens, les attentes. Ca m'a permis de passer ce blocage que j'avais. Avec le temps, on apprend. Le temps m'a vraiment aidé à ouvrir mon esprit."

Gerson sur son adaptation

"Ce n'est pas toujours facile ou possible de faire de mon mieux, je sens que mon esprit a un peu de mal à se libérer actuellement, mais j'essaie de me concentrer sur le jeu, le foot, la seule chose que je sais faire. Mais oui, il faut que je me libère pour vous montrer le vrai Gerson. J'espère que ça arrivera assez vite."

Sampaoli sur les résultats actuels

"On s'attend toujours à plus, mais on vient d'affronter des adversaires très forts. C'était des matchs équilibrés, on aurait pu gagner, mais ça aurait aussi pu basculer dans l'autre sens. Mais c'est vrai qu'on espère au plus vite retrouver la victoire."

Sampaoli sur Milik

"Il est de retour après une blessure importante, il va avoir besoin de temps, plus ou moins long. Mais c'était important de le récupérer pour ses qualités de finisseur. L'équipe doit lui proposer plus de situations adaptées à son jeu, mais je rappelle qu'il n'a pas fait la préparation avec les autres, donc ça peut prendre un peu de temps."

Sampaoli sur le possible point de pénalité

"Je ne considère pas que le point doit être retiré mais ce n'est pas moi qui décide cela. Si tel est le cas, on devra étudier les recours possibles, et surtout faire en sorte que cela ne se reproduise pas."

Propos retranscrits par RMC