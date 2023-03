OM : Gigot sceptique après le match nul contre Montpellier

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM n’arrive pas à enchaîner. Après une victoire sur la pelouse du Stade de Reims, le 19 mars dernier, les olympiens recevaient Montpellier, au Stade Vélodrome, en ouverture de la 29ème journée de Ligue 1. Après une ouverture du score de Montpellier, en début de match (13’) par Nordin, les Marseillais sont revenus dans le match juste avant la pause, grâce à un penalty de Matteo Guendouzi (44’). En seconde période, les hommes d’Igor Tudor n’ont pas su concrétiser leur domination et reportent avec un match nul (1-1). Après la rencontre, Samuel Gigot est revenu sur le contenu proposé par son équipe.

Un match compliqué

Au micro de Prime Vidéo, le défenseur marseillais s’est exprimé : « C'est un match encore compliqué. On prend un but d'entrée, c'est compliqué. On égalise assez rapidement. Je ne comprends pas, on a un public énorme. Tous les matchs sont compliqués. Ça va être difficile jusqu'à la fin. Il faut se remettre sur selle la semaine prochaine. Ça fait partie du sport, on n'est pas à la hauteur, on va faire ce qu'il faut pour redresser la barre. On verra en vidéo ce qu'on doit mieux faire. On était en danger dans les deux surfaces. On a pris pas mal de contre-attaque. Heureusement qu'on ne prend qu'un but ce soir. »