OM – Girondins (2-2) : Courbis lance un gros pavé dans la mare de Sampaoli !

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

« Il faudra du temps pour trouver nos marques », avait expliqué Jorge Sampaoli, le coach de l'OM, hier, après le match nul de son équipe contre Bordeaux. Les Marseillais ont été rejoints alors qu'ils avaient deux buts d'avance et le scénario semble avoir déplu à Rolland Courbis. Sur RMC, en tout cas, l'ancien technicien ne s'est pas gêné pour faire part de ses doutes.

« Dans les 30 dernières minutes, tu ne sais plus où tu es et qui fait quoi. Si je suis entraîneur avec un bel effectif, est-ce que je n'aurais pas envie de rencontrer cet OM déséquilibré ? », s'est-il interrogé. Pour pointer les errements actuels du club phocéen, et un système de jeu que l'ensemble des joueurs ne semble pas encore avoir très bien assimilé, on ne s'y serait pas pris autrement !

💬 Rolland Courbis sur l'OM version Sampaoli : "Dans les 30 dernières minutes, tu ne sais plus où tu es et qui fait quoi. (...) Si je suis entraîneur avec un bel effectif, est-ce que je n'aurais pas envie de rencontrer cet OM déséquilibré ?" #RMCLive pic.twitter.com/58CqADvHPY — RMC Sport (@RMCsport) August 16, 2021