OM - Girondins (2-2) : les Tops et les Flops du faux pas des Marseillais

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Les Tops

Gerson Credit Photo - Icon Sport

Dimitri Payet

Auteur d’un doublé le week-end dernier face à Montpellier (3-2), Dimitri Payet a de nouveau été décisif en inscrivant le deuxième but olympien d'une frappe à ras de terre du pied droit aux 20 mètres (41e). Et son rôle dans le jeu de l’OM est toujours aussi important.

Gerson

Passeur décisif sur l’ouverture du score de Cengiz Ünder (34e), Gerson a rendu une copie très propre, régulant le milieu de terrain de l’OM et faisant circuler le ballon fluidement.

Les Flops

Boubacar Kamara au duel avec Ricardo Mangas Credit Photo - Icon Sport

Boubacar Kamara

Souvent positionné en piston droit, Boubacar Kamara a été en deçà durant cette rencontre. Pour preuve, il n’a remporté qu’un seul duel et n’a intercepté aucun ballon.

Luan Peres

En n’attaquant pas Timothée Pembélé et en contrant involontairement dans son propre but la frappe de l’ancien Parisien, Luan Peres est coupable sur le premier but bordelais (51e). Le défenseur central brésilien a également perdu beaucoup de ballons (15).

⏱️90'+5 | #OMFCGB 2⃣-2⃣



Nos Olympiens concèdent le nul à l'@orangevelodrome face aux @girondins

Rendez-vous dimanche prochain à Nice pour la 3e journée de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/jkY91R2Haq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 15, 2021