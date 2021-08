OM - Girondins (2-2) : une recrue marseillaise cambriolée après le match !

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Luan Peres (27 ans) a appris une bien mauvaise nouvelle hier soir. Selon La Provence, le nouveau défenseur de l'OM a été victime d'un cambriolage de sa maison du 11ème arrondissement, aux environs de 1 heure du matin, alors qu'il se trouvait encore au Vélodrome pour le décrassage du match contre les Girondins de Bordeaux (2-2).

« Un ou plusieurs visiteurs seraient parvenus à briser une vitre et à pénétrer dans la villa avant d'emporter des effets personnels (chaussures et vêtements de marque) et produits de luxe (bijoux...), assure le quotidien régional. Le préjudice a été provisoirement estimé à 20 000 euros. »

« Il pourrait augmenter en fonction des constatations », précise une source policière. Peres devrait porter plainte dans les heures qui viennent alors que sa maison était inoccupée au moment du cambriolage.

