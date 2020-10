OM – Girondins (3-1) : les 3 rayons de soleil phocéens avant le retour en C1

Côté Bordeaux : Costil, Ben Arfa et Maja les moins mauvais

Si Bordeaux n'a pas sombré à l'issue du premier quart d'heure, le club aquitain doit énormément à son portier Benoît Costil. L'international tricolore a stoppé face à Florian Thauvin, son 16e penalty en 14 saisons dans l'élite. La suite fut notamment plus oubliable pour Costil et notamment la tête lobée de Jordan Amavi sur laquelle sa responsabilité est engagée. Surprise de Jean-Louis Gasset au coup d'envoi, Hatem Ben Arfa a, quant à lui, fait des premiers pas intéressants face à son ancien club. Il a même marqué un but logiquement refusé pour hors-jeu. Pour un joueur de 33 ans qui n'avait disputé que quelques minutes avec Villarreal en un an, cette première heure est globalement encourageante. Rentré à la place de « HBA », Josh Maja s'est distingué en sauvant l'honneur aquitain d'un joli raid sur une passe d'un autre entrant : Jimmy Briand.