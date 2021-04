OM, Girondins : McCourt tenté par un départ à la King Street ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Depuis la semaine dernière, les Girondins de Bordeaux sont au bord du gouffre après le retrait de leur actionnaire majoritaire King Street, qui ne souhaitait plus soutenir le club girondin et financer ses besoins actuels et futurs. Un départ qui pourrait inspirer Franck McCourt...

"Ça peut arriver à Marseille"

Orange Vélodrome Credit Photo - Icon Sport

Dans un entretien accordé à France Football, Christophe Lepetit, économiste spécialisé dans le sport et responsable des études économiques au CDES de Limoges, a confié que le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt, pourrait être tenté de claquer la porter et laisser le club olympien dans une grande difficulté. "Même si ce ne sont pas des fonds d’investissement, ça peut arriver à Nice, à Marseille s’ils estiment qu’ils ont atteint leur maximum et ne voient pas de retour possible", a-t-il confié.