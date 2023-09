OM : un sérieux problème de santé pour Alexis Sanchez ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Une saison et puis s’en va. Après avoir enchanté les supporters de l’OM l’année dernière, Alexis Sanchez a tourné les talons pour revenir à l’Inter Milan cet été. Depuis, l’attaquant chilien pensait porter le maillot chilien cette nuit contre l’Uruguay (1-3) puis face à la Colombie mercredi prochain mais sa santé en a décidé autrement.

Problème d'anémie pour Sanchez ?

Selon Foot Mercato, qui s’appuie sur des sources proches du joueur, le crack de 34 ans souffrirait d’un problème d’anémie : son taux d’hémoglobine dans le sang serait plus faible que prévu. En revanche, on ne sait pas si ce souci inattendu perdurera et aura des conséquences sur la suite de sa carrière.

