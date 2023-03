OM : gros coup de froid pour le successeur désigné de Frank McCourt !

Si Rodolphe Saddé, le PDG de l'armateur marseillais CMA-CGM, est désormais régulièrement cité comme un possible successeur de Frank McCourt à l'OM, il n'est pas sûr du tout que l'homme d'affaires ne se lance dans le rachat du club phocéen.

Sponsor principal de l'OM à compter de juillet 2023, la CMA-CGM n'aurait pas vocation à aller plus loin comme l'a fait savoir le sénateur des Bouches-du-Rhône Jérémy Bacchi dans un entretien à Football Club de Marseille.

« Je pense que Rodolphe Saadé est plutôt aujourd’hui dans une volonté de faire vivre un territoire, Marseille et sa région. On le voit de par ses nombreux investissements mais aussi l’emploi qu’il créé sur notre territoire. Sa prise de responsabilité dans le sponsoring de l’OM pour la saison prochaine est un pas de plus dans cette histoire qu’il est en train d’écrire entre son entreprise CMA CGM et le territoire. Est-ce que ça ira jusqu’au rachat du club ? Je n’en suis pas totalement persuadé parce qu’acheter un club comme l’OM c’est à double tranchant, soit on est adoré, soit on est détesté (...) Le rachat de l’OM c’est risqué, si vous performez vous êtes adulés mais si vous ne performez pas, tout ce qu’il aura essayé de construire au cours des derniers mois, dernières années, peut très rapidement sentir la poudre. Je ne suis pas sûr qu’il ait envie de voir 10 000 marseillais devant la tour CMA-CGM après une défaite au Stade Vélodrome... »