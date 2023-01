OM : gros coup dur à venir contre le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L’OM commencerait-il à faire trembler le PSG ? Si le RC Lens reste le mieux placé aujourd’hui pour menacer le club de la capitale pour le titre, le club phocéen est dans la roue des Sang et Or. Plusieurs observateurs en font même un candidat très crédible au sacre au printemps. En attendant, les hommes d’Igor Tudor devront se retrousser les manches pour s’offrir un petit bonus en Coupe de France, dès vendredi contre le Stade Rennais dans le choc des 16es de finale (21h10).

Le Vélodrome ne fera pas le plein contre Rennes

Pour cette rencontre, l’OM ne devrait pas pouvoir compter sur un engouement aussi marqué que pour ses dernières sorties à domicile. Selon La Provence, on attend entre 40 et 45 000 spectateurs, même si on espère un peu plus. Une affluence très en dessous des standards de cette saison, où l’Orange Vélodrome reste sur 16 fois consécutives à guichets fermés... depuis le 1er mai dernier.

Pour résumer À l’heure où les observateurs semblent faire de l’Olympique de Marseille l’un des candidats les plus sérieux au titre de champion de France au printemps prochain, la Coupe de France ne soulève pas les foules au stade Vélodrome.

Bastien Aubert

Rédacteur