OM : gros coup dur pour Aubameyang

Après un an d'absence suite aux polémiques qui ont éclaté après la CAN 2022, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour avec la sélection gabonaise en mai dernier où il est depuis appelé à chaque rassemblement.

Mais l'attaquant de l'Olympique de Marseille, dans le dur depuis son arrivée sur les bords de la Canebière, n'a pas été convoqué par le sélectionneur gabonais, Patrice Neveu, pour le rassemblement du mois de novembre où le Gabon affrontera le Kenya, le 16 novembre, et le Burundi, trois jours plus tard, à l'occasion des deux premiers matchs de qualifications de la Coupe du monde 2026.

Mouyouma Thierry has named his squad list for the 2026 FIFA World Cup qualifiers against Kenya and Burundi this month. 🚨🇬🇦#AfricanFootball #FIFAWCQ2026#Gabon pic.twitter.com/GnH9B3NIY4