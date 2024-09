OM : deuxième gros coup dur De Zerbi avant Strasbourg

Lors de sa conférence de presse en marge du match face au RC Strasbourg, le coach de l'OM, Roberto De Zerbi, a annoncé que Valentin Rongier était incertain pour cette rencontre en raison d'une douleur ressenti et qu'il allait passer des examens.

Le verdict est tombé pour la présence de Rongier !

Et quelques heures après le passage de Roberto De Zerbi devant la presse, La Provence a donné des nouvelles de Valentin Rongier et nous apprend qu'il serait d'ores et déjà forfait pour le déplacement en Alsace. C'est donc un nouveau coup dur pour l'ancien Nantais, qui revenait tout juste de blessure après avoir été absent de novembre à août. Cela s'ajoute au forfait de Bamo Meïté, qui sera absent durant plusieurs semaines comme annoncé par Roberto De Zerbi en conférence de presse.

