OM : grosse révélation sur Mandanda avant sa 100e européenne

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Ce soir, Steve Mandanda va vivre un nouveau moment fort de sa carrière à Marseille. Le détenteur du record de nombre de matches joués sous le maillot blanc (609) va en effet jouer sa centième rencontre de Coupe d'Europe. Dans un Kuip incandescent, pour une demi-finale aller de C4 et après avoir connu des moments très compliqués en début de saison, quand Jorge Sampaoli l'a envoyé sur le banc. Que demander de mieux ? Surtout que José Anigo a fait une révélation surprenante hier dans La Provence : le Fenomeno n'aurait pas dû mettre les pieds à Marseille, ce n'est pas lui qui était supervisé au départ !

« Peu de gens le savent, mais quand, avec Pape Diouf, nous cherchions un gardien numéro deux derrière Cédric Carrasso, nous étions allés voir Johny Placide, titulaire au Havre AC. Et la personne qui travaillait pour nous dans cette zone nous a dit que celui qui arrivait derrière était encore plus fort : Steve Mandanda. Nous l’avons vu à l’entraînement et il nous a tapé dans l’œil. Steve était alors international Espoirs et il est devenu numéro 1 au Havre. » Placide qui a ensuite joué à Guingamp, Reims, Oldham, en Bulgarie et à Bastia. Pas vraiment le même niveau...

Mercato : Initialement l'OM ne visait pas Mandanda ! - https://t.co/tnDVdwNqFy pic.twitter.com/MAHW36EgPU — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 27, 2022

Pour résumer Ce soir au Kuip, en demi-finale aller d'Europa League Conférence, Steve Mandanda disputera son centième match continental avec l'OM. Evidemment un record pour celui qui détient celui du nombre de matches joués sous le maillot blanc. Mais, surprise, il n'était pas prévu qu'il mette les pieds à Marseille !

Raphaël Nouet

Rédacteur