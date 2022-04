OM : grosse surprise pour Milik, Marseille avantagé par l’arbitre avant le PSG ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Jorge Sampaoli devra encore une fois se creuser les méninges pour coucher son équipe de départ demain en Grèce face à une équipe du PAOK Salonique remontée après un match aller frustrant (1-2). Préservé contre le Montpellier HSC dimanche en Ligue 1 (2-0), Arkadiusz Milik s’apprête à réapparaître dans le groupe et devrait être titulaire, selon L’Équipe.

L’avant-centre de l’OM avait subi une alerte à une cuisse lors de Pologne-Écosse, le 24 mars, sortant prématurément. Il a repris l’entraînement collectif vendredi dernier et donne depuis des signaux très positifs. En parallèle, le doute a été jeté sur un arbitrage pro-OM par un certain Tony Chapron. L'ancien arbitre de Ligue 1 a révélé avoir validé des « buts litigieux » durant sa carrière notamment lors d’un match entre l’OM et Troyes en 2015 (6-0).

Répondant à la question « Avez-vous accordé des buts litigieux juste pour la beauté du geste? », Chapron a déclaré : « Oui, parce qu’on est des humains et qu’on aime le foot, a-t-il répondu avec le sourire en référence à une volée de Lucas Ocampos il y a sept ans. Quand vous voyez un superbe but et que vous vous dites: ‘Il y a peut-être une petite faute’, le geste est tellement beau que vous le validez. Ça changera quoi à l’histoire ? » De telles révélations risquent de faire parler avant le Classique de dimanche contre le PSG...

Pour résumer La probabilité de voir Arkadiusz Milik débuter dans la peau d’un titulaire dans les rangs de l’OM contre le PAOK Salonique jeudi en Ligue Europa Conférence (21h) a subitement grandi. Une bonne nouvelle avant le PSG dimanche en L1.

Bastien Aubert

Rédacteur