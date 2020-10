OM : groupe sans surprise et bonne nouvelle avant l'Olympiakos

C'était attendu, c'est officiel. Aucune surprise dans le groupe de l'OM, communiqué par André Villa-Boas, pour affronter demain le club grec de l'Olympiakos. Florian Thauvin, Dimitri Payet, Steve Mandanda, les leaders sont bien là, au contraire de Boubacar Kamara, suspendu pour cette rencontre, en raison de son expulsion au mois de décembre 2018, lors de la défaite à domicile face aux Chypriotes de l'Apollon Limassol.

Par ailleurs, et au contraire de ce qui avait été annoncé pas plus tard que lundi, le gouvernement grec n'autorisera pas le retour dans les stades d'un nombre limité de supporters, et ce après sept mois de huis clos en raison du coronavirus. Olympiakos-OM devait être un test et la première rencontre avec pas moins de 3 500 spectateurs autorisés. Il n'en sera rien. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Villa-Boas et ses joueurs quand on connaît les supporters des clubs grecs.

"Nous envoyons un mauvais message aux citoyens, à un moment où tout rassemblement doit être évité, et les mesures sanitaires strictement observées", a estimé, ce matin, le chef du gouvernement Kyriakos Mitsotakis.

Le groupe marseillais : Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbou - Alvaro, Perrin, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Amavi, Balerdi - Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Payet, Thauvin, Gueye, Luis Henrique, Radonjic - Aké, Germain, Benedetto.