OM : Guendouzi encensé par un ancien du LOSC... un peu moins par ses coéquipiers !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Passeur décisif pour Milik, Mattéo Guendouzi a de nouveau été très bon vendredi soir lors du succès de l'OM face à Angers (5-2). Cela lui vaut les éloges de Renato Civelli dans les colonnes de La Provence. « Guendouzi est à l’origine du premier but, mais sur d’autres actions qui n’ont pas abouti, c’est lui qui a été au départ, ce n’est pas si courant de voir des milieux récupérer le ballon et être capables de jouer ensuite comme lui, a commenté l'Argentin. Je n’étais pas très fan de Mattéo Guendouzi, sa personnalité. C’était la première fois que je le voyais en live et là, il a été l’homme du match. Il a récupéré beaucoup de ballons, fait du pressing, il m’a vraiment fait changer d’avis et convaincu. »

Elu MVP Toro du mois de janvier

A noter également que Guendouzi a été nommé "MVP Toro" par ses coéquipiers pour le mois de janvier. Une distinction qui récompense le moins bon joueur dans l’exercice du toro à l’entraînement !

🥇 Mattéo Guendouzi succède au double tenant du titre du "MVP Toro", William Saliba.



Le groupe vit bien 😎 pic.twitter.com/H11JpmDbRH — MercatOM (@Mercat_OM) February 7, 2022