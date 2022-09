OM : Guendouzi en dit plus sur l'état d'esprit de Payet avant Francfort

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Les principes de jeu de Tudor

"La préparation a été difficile, il a fallu un temps d'adaptation, mais aujourd'hui, on est tous épanouis. Il y a des bons résultats et de la manière. C'est un jeu vertical qui demande beaucoup d'énergie. Tout le monde a assimilé les principes de jeu."

Sanchez

"Sanchez est un très grand pro, un très grand joueur. Il a déjà pas mal marqué et il donne de la confiance. Il travaille aussi défensivement. C'est un plus pour l'équipe, il va beaucoup nous apporter. On est très heureux de l'avoir avec nous."

Francfort

"Ça va être un match très important. On veut gagner et les trois points parce que je pense qu'on a une équipe pour faire un beau parcours en Ligue des Champions. Nos supporters vont très bien se comporter, ça va être une fête du football. Je sais que Francfort est une très belle équipe. J'ai joué contre eux avec Arsenal aussi, pas qu'en Bundesliga. Kolo Muani, Trapp, Ndicka ont joué en France, on les connait."

Un match décisif pour la qualification en 8es ?

"Ça ne va pas être un match décisif, il en restera encore derrière. Important, mais pas primordial."

Son poste

"Mon poste n'est pas forcément nouveau. Plus haut, c'est une position dans laquelle j'apprends. Il faut que je sois plus efficace dans les 20 derniers mètres. Mais ça reste un rôle au milieu de terrain, peu importe le poste, je veux aider l'équipe."

Payet

"On sait tous que Payet est un joueur important. Il peut faire des différences à n'importe quel moment. Même quand il est sur le banc, il est concerné, il parle beaucoup à la mi-temps par exemple. Il va nous apporter beaucoup de points."

Propos retranscrits par Le Phocéen.