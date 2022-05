OM : Guendouzi et Kamara gagnent chacun un trophée

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Insistution chez les suiveurs de l'OM depuis plusieurs années et jusqu'à ce que la crise du Covid ne mette en pause cette récompense, la télévision locale Maritima a décerné ses Prix Orange (meilleur client pour la presse) et Prix Citron (pire client pour la presse) parmi les joueurs de Jorge Sampaoli cette saison.

Concernant le joueur le plus disponible, c'est Mattéo Guendouzi qui s'est imposé. Le Gunner a pris le meilleur d'une courte tête sur Valentin Rongier.

Pas de suspense en revanche pour le joueur le plus difficile d'accès : Boubacar Kamara s'est imposé « haut-la-main ». Une dernière distinction individuelle pour le Minot qui, selon la Provence, pourrait s'engager du côté de l'Atlético de Madrid à l'issue de son contrat au 30 juin.

Les suiveurs de l'OM récompensent Guendouzi et Kamara

La presse marseillaise a récompensé les joueurs les plus sympas et les moins sympas avec les journalistes. Mattéo Guendouzi et Boubacar Kamara sont à l'honneur. Le premier pour sa disponibilité, le second pour son absence.